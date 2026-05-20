Velesto Energy Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Velesto Energy Bhd Registered hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 183,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Velesto Energy Bhd Registered 224,7 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at