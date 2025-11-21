|
21.11.2025 06:31:44
Velesto Energy Bhd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Velesto Energy Bhd Registered präsentierte in der am 20.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Velesto Energy Bhd Registered hat ein EPS von 0,01 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 240,1 Millionen MYR – das entspricht einem Abschlag von 31,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 352,4 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
