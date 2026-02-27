|
Velesto Energy Bhd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Velesto Energy Bhd Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Velesto Energy Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 233,9 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 276,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Velesto Energy Bhd Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,020 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,030 MYR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,36 Milliarden MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 898,57 Millionen MYR.
