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04.08.2026 06:31:29
Veljan Denison: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Veljan Denison stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 16,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,00 Prozent auf 434,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 426,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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