Veljan Denison verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veljan Denison hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 15,82 INR. Im letzten Jahr hatte Veljan Denison einen Gewinn von 14,79 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 441,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 386,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at