|
12.11.2026 06:31:28
Velo3D informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Velo3D stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD gegenüber -0,690 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Velo3D in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,5 Millionen USD im Vergleich zu 13,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!