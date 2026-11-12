Velo3D informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Velo3D stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,52 USD gegenüber -0,690 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Velo3D in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,5 Millionen USD im Vergleich zu 13,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at