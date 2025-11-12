Velo3D legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Velo3D veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Velo3D -37,050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 13,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at