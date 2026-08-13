13.08.2026 06:31:29

Velo3D legte Quartalsergebnis vor

Velo3D hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,25 Prozent auf 20,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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