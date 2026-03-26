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26.03.2026 06:31:28
Velo3D präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Velo3D hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,600 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,6 Millionen USD umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,330 USD beziffert. Im Vorjahr waren -86,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 45,97 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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