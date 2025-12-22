Velocity Acquisition a Aktie
WKN DE: A2QPQ2 / ISIN: US92259E1047
|
22.12.2025 19:32:21
Velo3D Shares Surge 33% On $30 Mln PIPE Financing Deal
(RTTNews) - Velo3D, Inc. (VELO) shares jumped 32.41 percent, or $3.51, to $14.34 on Monday, after the additive manufacturing company announced a $30 million private investment in public equity transaction with two institutional investors.
The stock was last trading at $14.34, up from a previous close of $10.83. Shares opened at $12.52 and moved between $12.38 and $15.40 during the session on the Nasdaq.
Trading volume rose to about 5.40 million shares, well above the average volume of roughly 0.95 million shares, reflecting heightened investor interest following the financing announcement.
Velo3D is now trading within its 52-week range of $1.42 to $28.50.
