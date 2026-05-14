Velo3D stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Velo3D hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Velo3D vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Velo3D mit einem Umsatz von insgesamt 13,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 48,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at