Velocity Acquisition a Aktie

Velocity Acquisition a ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPQ2 / ISIN: US92259E1047

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 16:37:05

Velo3D Stock Falls 19% As Q3 Loss Widens

(RTTNews) - Velo3D, Inc. (VELO) fell 18.56 percent, losing $1.12 to $4.92 on Wednesday. Third-quarter net loss widened to $16.69 million, or $0.52 per share, from $11.19 million, or $0.65 per share, a year earlier. Revenue increased 49.9 percent to $20.45 million from $13.64 million.

The stock opened at $5.10 and traded between $4.53 and $5.38, compared with the previous close of $6.04 on the Nasdaq. Volume reached 825,210 shares, below the average of 1.40 million.

Nine-month revenue rose to $54.93 million from $36.53 million, while net loss narrowed to $33.61 million from $49.47 million. Operating expenses increased to $48.07 million from $32.65 million.

Velo3D's 52-week range is $4.02 to $31.75.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Velocity Acquisition Corp Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Velocity Acquisition Corp Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Wall Street uneins -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. Die Wall Street zeigt sich zur Wochenmitte mit unterschiedlicher Tendenz. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen