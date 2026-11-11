Velocity Acquisition a Aktie
WKN DE: A2QPQ2 / ISIN: US92259E1047
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11.11.2026 16:37:05
Velo3D Stock Falls 19% As Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Velo3D, Inc. (VELO) fell 18.56 percent, losing $1.12 to $4.92 on Wednesday. Third-quarter net loss widened to $16.69 million, or $0.52 per share, from $11.19 million, or $0.65 per share, a year earlier. Revenue increased 49.9 percent to $20.45 million from $13.64 million.
The stock opened at $5.10 and traded between $4.53 and $5.38, compared with the previous close of $6.04 on the Nasdaq. Volume reached 825,210 shares, below the average of 1.40 million.
Nine-month revenue rose to $54.93 million from $36.53 million, while net loss narrowed to $33.61 million from $49.47 million. Operating expenses increased to $48.07 million from $32.65 million.
Velo3D's 52-week range is $4.02 to $31.75.
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