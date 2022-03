Velocity Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Velocity Financial hat am 11.03.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,290 USD gegenüber 0,292 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 23,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,980 USD. Im Vorjahr waren 0,875 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84,45 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,70 Millionen USD im Vorjahr.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,898 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 115,37 Millionen USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at