Velocity Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Velocity Financial hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,510 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 196,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 131,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at