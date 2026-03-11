Velocity Financial Aktie
WKN DE: A2PX7Y / ISIN: US92262D1019
|
11.03.2026 22:20:22
Velocity Financial, Inc. Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Velocity Financial, Inc. (VEL) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $34.79 million, or $0.89 per share. This compares with $20.58 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Velocity Financial, Inc. reported adjusted earnings of $36.32 million or $0.93 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 44.6% to $102.90 million from $71.16 million last year.
Velocity Financial, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.79 Mln. vs. $20.58 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.57 last year. -Revenue: $102.90 Mln vs. $71.16 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Velocity Financial Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Velocity Financial Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Velocity Financial Inc Registered Shs
|17,79
|-2,57%