Velocity Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Velocity Financial hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 218,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at