Velocity Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Velocity Financial hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Velocity Financial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 208,1 Millionen USD im Vergleich zu 151,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at