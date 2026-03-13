Velocity Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Velocity Financial hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 205,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 124,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,75 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 714,45 Millionen USD – ein Plus von 58,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Velocity Financial 451,01 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at