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01.05.2026 06:31:29
Velox Energy Materials: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Velox Energy Materials hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Velox Energy Materials ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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