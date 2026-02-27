|
Veltex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Veltex hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,91 Millionen USD, während im Vorjahr 1,38 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
