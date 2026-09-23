Veltex legte Quartalsergebnis vor

Veltex ließ sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Veltex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Veltex mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at