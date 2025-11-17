VELTRA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VELTRA hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,52 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VELTRA ein EPS von -1,310 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at