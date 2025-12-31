Vencanna Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vencanna Ventures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vencanna Ventures in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen CAD im Vergleich zu 1,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at