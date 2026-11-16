Vendome Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vendome Acquisition A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,070 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at