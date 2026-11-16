Vendome Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vendome Acquisition A hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at