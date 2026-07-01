Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
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01.07.2026 04:35:20
Venezuela: Death toll nears 2,000 as rescue hopes fade
After the quakes, almost 2,000 people are confirmed dead, and about 43,000 remain missing. Aid agencies warn of worsening hunger and disease amid an overwhelmed healthcare system.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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