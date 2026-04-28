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28.04.2026 20:35:20
Venezuela: German entrepreneurs bet on business boom
Venezuela was once a key destination for German industry. However, after nearly 30 years of socialism, only a handful of German companies remain active there. That could change if the nation opens up to foreign firms.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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