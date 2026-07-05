Toll Holdings LtdShs Aktie

Toll Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1

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05.07.2026 21:27:21

Venezuela earthquake death toll nears 3,000 as hope to find survivors dims

International rescue teams have begun closing up operations as deaths in Venezuela double quakes approach 3,000. Families are still looking for signs of their missing loved ones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
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