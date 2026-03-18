Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
18.03.2026 22:21:38

Venezuela entlässt Maduro-Vertrauten aus Militärführung

CARACAS (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Präsidentin Venezuelas hat den einflussreichen Verteidigungsminister Vladimir Padrino López nach mehr als einem Jahrzehnt im Amt abgesetzt. Delcy Rodríguez dankte ihm auf der Plattform X für seine Loyalität. Nachfolger wurde Gustavo González López.

Padrino López hatte das Amt seit Oktober 2014 inne und war damit laut der Zeitung "El Nacional" der am längsten amtierende Verteidigungsminister in der Geschichte des Landes. Er galt als enger Vertrauter von Staatschef Nicolás Maduro und als eine der zentralen Figuren der Militärführung, die die Regierung über Jahre stützte.

Militär als zentrale Machtstütze

Die Streitkräfte zählen in Venezuela zu den zentralen Machtstützen der Regierung. Neben dem Verteidigungsressort besetzte Rodríguez auch die Ministerien für Wohnungsbau und Energie neu. Zu den Gründen für die Umbesetzungen äußerte sie sich zunächst nicht.

Die Wechsel erfolgen vor dem Hintergrund tiefgreifender politischer Veränderungen in Venezuela. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch die USA Anfang des Jahres kam es zu einem Machtumbruch, in dessen Folge Rodríguez die Regierungsgeschäfte übernahm. Sie gilt als zentrale Ansprechpartnerin der USA innerhalb der venezolanischen Regierung, insbesondere in Fragen der Ölpolitik./ppz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich stabil -- DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot
Der ATX wird am Donnerstag stabil erwartet, während der deutsche Leitindex tiefer starten dürfte. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen