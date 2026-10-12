Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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12.10.2026 21:45:00
Venezuela genehmigt den kommerziellen Betrieb von Starlink im Land
Nach erfolgreichen Testläufen mit D2D-Technologie erhält der Satelliteninternetdienst von SpaceX die behördliche Genehmigung für den Betrieb in Venezuela.
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