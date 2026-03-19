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WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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US-Entscheidung 19.03.2026 07:34:39

Venezuela-Öl und Gold wieder frei: Aktien von ExxonMobil und Chevron im Fokus der Anleger

Venezuela-Öl und Gold wieder frei: Aktien von ExxonMobil und Chevron im Fokus der Anleger

Die USA lockern ihre Sanktionen gegen den venezolanischen Ölsektor und erlauben umfangreiche Geschäfte mit dem Staatskonzern PdVSA.

Alle Transaktionen seien unter bestimmten Bedingungen erlaubt, teilte das US-Finanzministerium mit.

Der Schritt erfolgt in einer Phase stark gestiegener Ölpreise infolge des Kriegs im Iran. Der Preis erreichte den höchsten Stand seit Jahren, auch weil der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gestört ist - der wichtigsten Ölhandelsroute weltweit. Vor diesem Hintergrund rückt Venezuela mit seinen großen Ölreserven wieder stärker in den Fokus.

Entsprechend dürfen US-Unternehmen wie Chevron und ExxonMobil nun wieder in großem Umfang mit dem Staatskonzern und dessen Tochterfirmen Geschäfte machen. Ausgenommen bleiben unter anderem Transaktionen mit Bezug zu Ländern wie Russland, Iran oder Nordkorea. Zahlungen an staatliche Stellen sollen über von den USA kontrollierte Konten abgewickelt werden.

An der NYSE geht es für ExxonMobil-Aktie nachbörslich zeitweise 0,25 Prozent auf 157,98 US-Dollar nach oben, während Papiere von Chevron moderate 0,06 Prozent auf 198,72 US-Dollar zulegen.

USA erlauben auch Handel mit venezolanischem Gold

Washington hatte die Sanktionen zuletzt bereits schrittweise gelockert. Ende Januar wurden erste umfassende Ausnahmen für Ölgeschäfte erteilt. Die neue Regelung geht darüber hinaus und erlaubt nun grundsätzlich umfassende Geschäfte mit dem Staatskonzern. Erst kürzlich hatten die USA zudem den Handel mit venezolanischem Gold wieder erlaubt.

Das südamerikanische Land befindet sich seit dem Sturz des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro Anfang des Jahres in einer Phase des politischen Umbruchs. US-Regierungsvertreter und venezolanische Behörden sprechen seit Wochen über eine stärkere Zusammenarbeit beim Ausbau der Öl- und Rohstoffproduktion. US-Präsident Donald Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört auch die Kontrolle über den Rohöl-Verkauf.

/ppz/DP/zb

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX)

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