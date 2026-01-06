06.01.2026 06:23:38

Venezuela sucht nach Kollaborateuren des US-Angriffs

CARACAS (dpa-AFX) - Nach der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen in Venezuela fahndet die venezolanische Polizei nach Kollaborateuren. Alle Polizeidienststellen auf Bundes-, Staats- und Gemeindeebene sollten nach Personen suchen, die den Angriff der Vereinigten Staaten unterstützten, hieß es in dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret zur Verkündung des Ausnahmezustands.

In verschiedenen US-Medien hieß es zuvor, dass das US-Militär bei der Kommandokation am Wochenende offenbar Unterstützung vor Ort hatte. Unter anderem soll eine Person im direkten Umfeld von Maduro ständig Informationen über seinen gegenwärtigen Aufenthaltsort übermittelt haben.

Nach Angaben des venezolanischen Journalistenverbands SNRP wurden zwischenzeitlich 14 Reporter festgenommen. Später wurden nach Angaben der Organisation alle Journalisten wieder freigelassen./dde/DP/zb

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Minus zu erkennen, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
