08.01.2026 14:00:38

Venezuela will wirtschaftliche Beziehungen diversifizieren

CARACAS (dpa-AFX) - Angesichts des Drucks der USA auf die neue Regierung in Venezuela will das südamerikanische Land seine wirtschaftlichen Beziehungen diversifizieren. "Wir reichen allen Ländern der Welt die Hand, um die Beziehungen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Handelskooperationen und die Zusammenarbeit im Energiebereich auszubauen", sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez. "Wir haben uns der wirtschaftlichen Aggression nicht gebeugt und werden uns auch keiner anderen Art von Aggression beugen." Derzeit sind die USA und China mit Abstand die wichtigsten Handelspartner Venezuelas.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump laut einem Bericht der "New York Times" die Erwartung geäußert, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden. Am vergangenen Wochenende hatten US-Soldaten den autoritären venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela seien nun mit einem Makel behaftet wie noch nie zuvor in der Geschichte, sagte Rodríguez./dde/DP/jha

