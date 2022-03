Venezuela will Wirtschaftsbeziehungen mit Russland aufrechterhalten

CARACAS (dpa-AFX) - Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro hat die Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in die Ukraine verurteilt und Moskau erneut seine Unterstützung ausgesprochen. Venezuela werde die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland auf allen Ebenen aufrechterhalten, sagte der autoritär regierende Präsident des südamerikanischen Krisenstaats einem Tweet am Mittwochabend (Ortszeit) zufolge.

Venezuela hatte dem Kreml bereits nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Rücken gestärkt. Dabei übernahm die venezolanische Regierung in weiten Teilen die Argumentation Russlands. Zudem hatte der russische Präsident Wladimir Putin in einem Telefonat mit Maduro einer Mitteilung des Kreml zufolge Bedingungen für die Beendigung des Konflikts um die Ukraine genannt.

Venezuela gehört neben Kuba und Nicaragua zu den engsten Verbündeten Russlands in Lateinamerika. Die beiden Länder haben eine ganze Reihe von Kooperationsverträgen geschlossen. In den vergangenen Jahren waren zudem immer wieder russische Soldaten für Schulungen und gemeinsame Manöver in Venezuela.

/mfa/DP/zb