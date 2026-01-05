Venezuelas Außenminister: Maduro bleibt Präsident

CARACAS (dpa-AFX) - Venezuelas autoritärer Staatschef Nicolás Maduro bleibt trotz seiner Inhaftierung in den USA nach Einschätzung der Regierung in Caracas rechtmäßiger Präsident des südamerikanischen Landes.

"In Venezuela gibt es einen verfassungsmäßigen Präsidenten, Nicolás Maduro Moros, der zwar derzeit illegal festgehalten wird, aber weiterhin das Staatsoberhaupt in voller Ausübung seines Mandats ist", sagte Außenminister Yván Gil auf einer Krisensitzung der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten (Celac) laut dem regierungsnahen Sender Telesur. "Trotz des Angriffs herrscht in Venezuela heute Frieden und Ruhe, die Institutionen funktionieren uneingeschränkt."

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag eine Reihe von Zielen in Venezuela angegriffen, Präsident Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Ihm soll in New York wegen Drogendelikten der Prozess gemacht werden. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Vereinigten Staaten würden Venezuela nun vorübergehend führen.

Rodríguez übernimmt als geschäftsführende Präsidentin

Unterdessen ermächtigte Venezuelas Oberster Gerichtshof die Maduro treu ergebene Vizepräsidentin Delcy Rodríguez, die Aufgaben des Staatschefs vorübergehend wahrzunehmen. Damit ist die 56-Jährige nun geschäftsführende Präsidentin. Das Militär stellte sich öffentlich hinter Rodríguez.

Nach Einschätzung der Opposition und internationaler Beobachter hatte Maduro die von Betrugsvorwürfen überschattete Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gegen den Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia verloren. Die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten erkennen Maduro deshalb nicht mehr als legitimen Staatschef an./dde/DP/zb