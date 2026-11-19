VenHub Global hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VenHub Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 70,0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at