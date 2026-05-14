VenHub Global: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

VenHub Global hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei VenHub Global ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 86,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at