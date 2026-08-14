VenHub Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VenHub Global hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat VenHub Global 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 800 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at