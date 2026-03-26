VenHub Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VenHub Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,740 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at