Venkys (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Venkys (India) hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 18,83 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 5,51 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,01 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,74 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

