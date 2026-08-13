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13.08.2026 06:31:29
Venkys (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Venkys (India) hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 35,49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,24 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 11,18 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,66 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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