Venlon Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Venlon Enterprises hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,43 Prozent auf 13,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Venlon Enterprises 30,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at