|
17.02.2026 06:31:28
Venlon Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Venlon Enterprises hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 57,43 Prozent auf 13,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Venlon Enterprises 30,4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor Börsenbeginn tiefer gesehen -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich zum Börsenstart schwächer zeigen. Der DAX wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.