QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
11.12.2025 18:17:00
Ventana wollte einen 192er-Kerner bringen, jetzt kauft Qualcomm die Firma
Qualcomm sieht „erhebliches Potenzial zur Erweiterung der Grenzen von CPU-Technologie“ mithilfe von RISC-V. Eine Übernahme soll helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu QUALCOMM Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|24 890,00
|3,54%
|QUALCOMM Inc.
|154,08
|1,61%