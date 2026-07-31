Ventas: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ventas hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Ventas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,42 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,73 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at