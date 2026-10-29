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29.10.2026 06:31:29
Ventas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ventas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Ventas einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,83 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ventas einen Umsatz von 1,49 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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