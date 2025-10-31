Ventas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ventas hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ventas mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at