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15.05.2026 06:31:29
Ventive Hospitality gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ventive Hospitality hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,83 INR, nach 5,48 INR im Vorjahresvergleich.
Ventive Hospitality hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,79 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,23 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 6,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,97 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 24,61 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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