Ventive Hospitality legte Quartalsergebnis vor

Ventive Hospitality hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,00 INR gegenüber 2,25 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,63 Prozent auf 5,51 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at