Ventive Hospitality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ventive Hospitality ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ventive Hospitality die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,950 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,85 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at