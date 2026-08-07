Ventive Hospitality veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ventive Hospitality hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 3,46 INR gegenüber 1,15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ventive Hospitality im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at